Уральский экономист разозлил Марию Захарову вопросом про упавший Boeing в Иране

Марию Захарову возмутил вопрос уральского экономиста в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова упрекнула свердловского экономиста Александра Трахтенберга за пост о падении украинского Boeing 737 в Иране. Тот на своей странице в Facebook написал о необходимости прекращения авиасообщения с восточными странами, а Мария Захарова в комментариях эмоционально заметила, что необходимые меры уже приняты Росавиацией.

«Мария Захарова, МИД выпустил документ о запрете посещения Ирака, Ирана и, до кучи, Израиля с ОАЭ? Когда будет запрет российским авиакомпаниям на полеты […]?» — написал Трахтенберг, реагируя на сообщения о крушении самолета.

Спустя некоторое время Мария Захарова написала в комментариях, что Росавиация уже рекомендовала авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. «Я должна вас обо всем информировать таким образом? Или вы сами можете следить за новостями?» — упрекнула Захарова Трахтенберга. Тот заметил, что решение Росавиации еще не было опубликовано, когда он писал пост.

8 января самолет «Международных украинских авиалиний» разбился вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. В катастрофе погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Украина назвала несколько версий крушения Boeing 737, в том числе поражение зенитной ракетой и теракт.