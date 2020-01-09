На Украине назвали несколько версий крушения Boeing 737 над Ираном. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, вероятной причиной падения самолета «Международных украинских авиалиний» могло стать поражение зенитной ракетой российского производства «Тор», теракт на борту воздушного судна, а также взрыв двигателя из-за технической неисправности, сообщает РИА «Новости».
Как передает телеканал «Украина 24/7», еще одной версией авиакатастрофы СНБО называет столкновение лайнера с беспилотником или «другим летающим объектом».
Украинский самолет рухнул при вылете из Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли, напоминает RT. Официальные представители аэропорта имени Имама Хомейни официальной версией крушения лайнера в Иране назвали возгорание двигателя. Западные разведывательные службы по итогам предварительного расследования также пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета, передает «Национальная служба новостей».