Урал на сутки лишится всех ключевых политиков

В день послания президента Федеральному собранию органы власти регионов УрФО будут работать без руководителей. Мероприятие посетит полпред Николай Цуканов, оно находится в графике губернатора Евгения Куйвашева и спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной, сообщили «URA.RU» представители ведомств.
В то же время на мероприятии не будет мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, сообщила «URA.RU» замначальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга Виктория Мктрчян. Напомним, его предшественник, Евгений Ройзман присутствовал на оглашении послания в 2014 и 2015 годах.
15 и 16 января в Москве состоится также Гайдаровский форум «Россия и мир. Вызовы нового десятилетия», в котором примет участие, в том числе, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин. Мероприятие посетит полпред Николай Цуканов.