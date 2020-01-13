12 января 2020
11 января 2020

Свердловский мэр возглавил предприятие «Роскосмоса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижнесалдинский металлургический завод. Нижняя Салда, матвеева елена
Кандидатура Елены Матвеевой прошла согласование на федеральном уровнеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Нижней Салды Елена Матвеева подала в отставку. Как сообщили «URA.RU» в администрации города, сегодня она последний день работает в должности мэра.

«14 января Матвеева возглавит АО „НИИМаш“ — действующее в Нижней Салде дочернее предприятие Госкорпорации по космической деятельности „Роскосмос“», — пояснили в администрации.

С завтрашнего дня исполнять обязанности главы города будет действующий вице-мэр Сергей Гузиков. В конце января стартует конкурс по подбору кандидатов на пост мэра. Новый руководитель муниципалитета будет избран в апреле 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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