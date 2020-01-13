Свердловский мэр возглавил предприятие «Роскосмоса»

Кандидатура Елены Матвеевой прошла согласование на федеральном уровне
Глава Нижней Салды Елена Матвеева подала в отставку. Как сообщили «URA.RU» в администрации города, сегодня она последний день работает в должности мэра.
«14 января Матвеева возглавит АО „НИИМаш“ — действующее в Нижней Салде дочернее предприятие Госкорпорации по космической деятельности „Роскосмос“», — пояснили в администрации.
С завтрашнего дня исполнять обязанности главы города будет действующий вице-мэр Сергей Гузиков. В конце января стартует конкурс по подбору кандидатов на пост мэра. Новый руководитель муниципалитета будет избран в апреле 2020 года.