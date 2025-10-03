В Купянске сдалось в плен подразделение мобилизованных ВСУ

Все подразделение мобилизованных украинских бойцов сдались в плен военным ВС РФ по своему желанию в Купянске (Харьковская область). Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"У нас есть информация о том, что в течение сентября целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен", — сообщил Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что армия России наступает с севера города и постепенно, улица за улицей, дом за домом, освобождают его.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие блокируют отряды армии Украины на севере и западе Купянска, расширяя контролируемую ими территорию. На данном направлении, по словам Ганчева, на стороне Киева воюет большое число наемников, и они также часто попадают в плен к ВС РФ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные заняли уже две трети Купянска. Об этом пишет 360.ru.
