В Купянске сдалось в плен подразделение мобилизованных ВСУ

Часть бойцов ВСУ добровольно сдались в плен в Купянске
Часть бойцов ВСУ добровольно сдались в плен в Купянске
Спецоперация РФ на Украине

Все подразделение мобилизованных украинских бойцов сдались в плен военным ВС РФ по своему желанию в Купянске (Харьковская область). Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. 

"У нас есть информация о том, что в течение сентября целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен", — сообщил Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что армия России наступает с севера города и постепенно, улица за улицей, дом за домом, освобождают его. 

Ранее стало известно, что российские военнослужащие блокируют отряды армии Украины на севере и западе Купянска, расширяя контролируемую ими территорию. На данном направлении, по словам Ганчева, на стороне Киева воюет большое число наемников, и они также часто попадают в плен к ВС РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные заняли уже две трети Купянска. Об этом пишет 360.ru.

