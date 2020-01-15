Владельцы «Гринвича» договорились с мэрией Екатеринбурга о гигантском ТРЦ с автовокзалом

Новый транспортный узел заменит Южный автовокзал на улице Щорса Фото: пресс-служба «Малышева, 73»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский разрешил подготовку проекта планировки земельного участка на Ботанике под строительство транспортно-пересадочного узла с новым автовокзалом. Разработкой документа займется компания «Инвестторгстрой», связанная с владельцами общества «Малышева, 73» Константином Погребинским и Игорем Заводовским (данные сервиса «Сбис»).

Соответствующее постановление Высокинский подписал 13 января. В нем говорится, что заявка «Инвестторгстрой» на подготовку проекта была подана 5 декабря 2019 года. «Настоящее постановление действует в течение трех лет с момента опубликования», — гласит решение главы Екатеринбурга.

Представитель «Малышева, 73» Илья Клюжин в беседе с «URA.RU» подтвердил, что «Инвестторгстрой» займется созданием проекта планировки. Он добавил, что под строительство нового автовокзала по-прежнему рассматривается участок между улицей Крестинского и Объездной дорогой. «В скором времени мы сделаем официальное заявление, чтобы не давать информацию кусками», — заметил Клюжин.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пообещали ответить на вопросы «URA.RU» позднее.

Владельцы ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж» под крышей нового транспортно-пересадочного узла собираются объединить автовокзал (вместо Южного на улице Щорса), выход к метро, перехватывающую парковку и торговые объекты. Ранее предполагалось, что объект будет золотого цвета, но затем девелоперы разработали эскизы с белыми фасадами. В 2017 году общий объем инвестиций оценивался в 400 млн долларов.