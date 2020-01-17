Свердловская власть обвинила парк Маяковского в незаконном получении денег

Министерство природных ресурсов Свердловской области обвинило ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге в неосновательном обогащении и обратилось в Свердловский арбитражный суд с иском о взыскании 280 тысяч рублей. Как объяснил «URA.RU» министр Алексей Кузнецов, претензии связаны с нарушениями парка при получении денег от предпринимателей-арендаторов.
«Дело в том, что парк необоснованно взимал деньги с арендаторов. Мы предоставляли предпринимателям лесные участки в аренду, а парк с них дополнительно получал плату», — сказал «URA.RU» Кузнецов. За дополнительной информацией он призвал обратиться в департамент информполитики региона, там пока не ответили на вопросы агентства.
Бывший и. о. директора парка, а ныне замруководителя Михаил Юланов пояснил агентству, что речь идет о событиях 2015—2016 годов. «Тогда у нас действовал договор аренды с ИП Филатова, который она расторгла и потребовала вернуть уплаченные деньги. После этого мы перешли на новую форму договоров „Об оказании услуг“», — сообщил Юланов.
Директор парка Екатерина Кейльман ответила «URA.RU», что не обладает информацией о судебном споре и пообещала пообщаться с юристами своей администрации.
Екатерина Кейльман была назначена руководителем парка Маяковского в начале декабря 2019-го. Считается, что назначение поддержал застройщик близлежащего ЖК Clever Park — компания Acons Group, которая в 2019 году подготовила концепцию развития ЦПКиО, взятую за основу городскими властями. Сразу после трудоустройства Кейльман начала реформировать ЦПКиО, из-за чего попала под волну критики предпринимателей, работающих на доверенной ей территории.