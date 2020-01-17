Предприниматель брал с каждой машины по 100 рублей за стоянку дольше получаса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга направит в прокуратуру Кировского района жалобу на предпринимателя, который захватил землю в ЦПКиО им. Маяковского, где располагается парковка оздоровительного комплекса «Луч». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации, к городским властям обратились жители города, возмущенные тем, что за стоянку автомобилей установили плату.

По словам одой из обратившихся, ИП Коновалов Д. Ф. установил на огороженной территории шлагбаум, будку для охранника и стал взимать плату за парковку машин возле «Луча». Площадь захваченной площадки составила около трех тысяч квадратных метров. За стоянку дольше получаса бизнесмен установил тариф в размере 100 рублей.

«Территория парковки относится к категории неразграниченных земель. Это означает, что она не оформлена в МУГИСО (министерстве по управлению госимуществом) и никому не принадлежит. Следовательно, осуществлять на ней предпринимательскую деятельность никто не имеет права. <…> ИП Коновалов Д. Ф. <…> осуществил самозахват земли. Материалы об этом будут направлены в районную прокуратуру», — сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на земельный комитет.

Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.