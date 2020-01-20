Мать челябинского срочника, сбежавшего из части в Забайкалье, собирается к сыну

Мать солдата заявила, что «много знает» о происходившем в части Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мать челябинского срочника Артура Хакимова, который в новогодние каникулы сбежал из части и попал в госпиталь, готова поехать в часть к сыну. Об этом сообщила «URA.RU» сама женщина.

«Если после госпиталя его опять вернут в эту часть, я это так не оставлю, туда поеду и буду разбираться сама. В Борзе у него было все отлично, приехали в часть в Туру — и вот такое. Артур два года рвался в армию, я была за то, чтобы он служил — и уже через два месяца службы он вынужден был пойти на это, — рассказала Ирина Хакимова корреспонденту «URA.RU».

По словам матери, сейчас у сына «все хорошо». Также Ирина Хакимова сообщила, что ей неизвестно о том, что Артура якобы намерены досрочно уволить из армии.

Как подтвердили «URA.RU» в правозащитной организации «Комитет-Совет Солдатских Матерей России», Хакимов до сих пор находится в госпитале, куда попал после возвращения в Туру. «Он остается под наблюдением врачей, жалоб на обращение у него не было. По нашим данным, военно-врачебная комиссия действительно рассмотрит вопрос о его пригодности к дальнейшей службе», — рассказала «URA.RU» представитель организации Ксения Феткуллина. В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) не ответили на запрос «URA.RU».

Челябинский срочник покинул часть №?54009 в селе Большая Тура 3 января, отправив матери SMS. Утром 6 января его нашли в городе Ачинске. В пресс-службе Восточного военного округа заявили, что солдат ушел из части, чтобы провести с мамой. При этом в ВВО заявили, что не планируют наказывать Хакимова.