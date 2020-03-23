«Офицеры России»: срочников весеннего призыва отправят на карантин

На данный момент в армии нет ни одного случая заражения COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Призывников, которые поступят в российскую армию в рамках весеннего призыва, могут отправить на карантин. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой.

«Насколько я знаю, переноса или отмены весеннего призыва не будет. Все идет по плану. Тех призывников, которые придут в армию в апреле, наверняка сначала поместят в карантин на неделю-две», — заявил агентству Герой России.

По его словам, все условия для карантина и наблюдения за здоровьем военнослужащих в армии есть. Сергей Липовой также отметил, что в случае, если призыв все же придется перенести, это никак не скажется на обороноспособности страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 марта рассказал, что Кремль предложит Минобороны изучить вопрос переноса весеннего призыва из-за ситуации с коронавирусом. Однако уже 20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв будет проходить в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля. В понедельник начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин сообщил, что в российской армии есть достаточный запас препаратов, защитных средств и оборудования, чтобы оказывать помощь пострадавшим от вирусных инфекций.

На 23 марта в России подтверждено 438 случаев заражения коронавирусоми. При этом 17 человек выздоровели.