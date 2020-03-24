Докладчики будут ходить к депутатам через холл под куполом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Запрет на проведение массовых мероприятий не затронет заседание Заксобрания Свердловской области 24 марта, потому что одновременно в зале будут находиться менее 50 человек, сообщил источник URA.RU. Приглашенных на заседание VIP будут держать в отдельном помещении также на шестом этаже здания.

«Председатель [Людмила Бабушкина] согласовала схему, при которой депутаты, представители главного федерального инспектора и прокуратуры будут работать в большом зале, а все докладчики наблюдать за заседанием в малом зале и переходить в большой, когда рассматривается их вопрос», — знает собеседник агентства.

Таким образом, ожидать своего выступления в зале предстоит, в том числе, уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, детскому омбудсмену Игорю Морокову и его коллеге Елене Артюх, которая курирует защиту прав предпринимателей, а также министру соцполитики Андрею Злоказову и министру экономики Денису Мамонтову. Обычно все докладчики находятся вместе с депутатами.

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина подтвердила информацию о раздельном формате слушаний. Она уточнила, что в залах стоят аппараты для очистки воздуха и «приняты все меры для защиты сотрудников, которые работают в здании».

Ранее URA.RU рассказывало о том, что из 49 депутатов Заксобрания Свердловской области на заседании не будет как минимум трех парламентариев, которые находятся на самоизоляции после поездок за границу.

Запрет на проведение в Свердловской области массовых мероприятий численностью более 50 человек введен губернатором Евгением Куйвашевым 12 марта в связи с эпидемией коронавируса.