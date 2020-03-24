К борьбе с коронавирусом могут привлечь медиков всех специальностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный внештатный хирург Свердловской области Евгений Левчик изучил рекомендации по борьбе с коронавирусом, предложенные американскими и китайскими специалистами. Хирург пришел к выводу, что врачи из Китая дают более конкретные и практичные советы.

По мнению Левчика, рекомендации из США банальны и уже являются аксиомой для медиков. Это касается предложений по использованию средств защиты (правила мытья рук, антисептическая обработка), по проведению осмотра больных лично лечащим врачом. Есть предложение отменить плановые операции и отложить несрочные посещения поликлиник, перевести незадействованный в лечебном процессе персонал на удаленную работу.

«Они предлагают врачам всех специальностей быть готовыми к тому, что будут призваны к борьбе с эпидемией. Подобная мера заложена в российском законодательстве. В случае войны или эпидемии по правилам у нас возможна мобилизация всех медработников независимо от специализации. Если потребуется, будут привлечены все, включая медсестер, студентов старших курсов и интернов», — объяснил Евгений Левчик в письме, которое есть в распоряжении URA.RU.

В то же время врачи из КНР, непосредственно участвующие в борьбе с вирусом, расписали по пунктам, что следует делать: свести к минимуму личные контакты людей, совместные приемы пищи. Регулярно мыть руки с мылом или средством, содержащим не менее 60% спирта. Чистить, дезинфицировать и проветривать места, где собираются люди. «Особый упор китайцы делают на защиту пожилых людей, наиболее подверженных вирусу», — говорит Левчик.

В настоящий момент в России официально зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом. 22 человека выздоровели.