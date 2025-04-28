«Тысячники» и «летающий танк»: как Верхняя Пышма стала «Городом трудовой доблести». Видео

В годы Великой Отечественной в Верхней Пышме производили 80% меди для гильз

28 апреля 2025 в 20:37 Размер текста - 17 +

Верхнепышминцы помогали в тылу и на фронте Фото: Илья Московец © URA.RU В годы Великой Отечественной войны на благо страны работали не только крупные областные центры, но и небольшие населенные пункты. Одним из них была Верхняя Пышма: ее жители совершали подвиги на передовой и не спали ночами в тылу, чтобы приблизить страну к победе над фашистами. Как верхнепышминцы вносили вклад в военные годы и почему город получил звание «Города трудовой доблести» — в материале URA.RU. Перевыполнение плана на 3000% В начале Великой Отечественной войны в Верхней Пышме проживало всего 13 тысяч человек, но вклад всех жителей оказался неизмеримым. Здесь перерабатывали медь, из которой в дальнейшем выпускали гильзы и патроны для всей страны, а это 80% от всего объема. В основном медь производили на Пышминском медеэлектролитном заводе (ныне «Уралэлектромедь»), который также перерабатывал редкий кобальт — его добавляли в сталь для создания бронекорпусов. Благодаря этому танки и самоходные установки были невероятно прочными и выдерживали попадания вражеских снарядов. Кроме того, на заводе производили редкоземельный металл — родий, необходимый для производства взрывчатки. Пышминский завод в 1936 году Фото: сайт uralmines.ru С приходом войны перестроилась и работа заводчан. В те годы они говорили: «Каждый килограмм меди — это удар по врагу», поэтому даже после 12-часовой смены многие задерживались, оставались ночевать в раздевалках, чтобы рано утром снова приступить к работе. Среди рабочих были те, кто перевыполнял планы на 1000, 2000 и даже 3000 процентов, их называли «тысячниками». Они трудились фактически за несколько десятков человек. Среди таких передовиков был Тимофей Степайкин, который инициировал движение «скоростников». Уже на 20-й день после начала войны он, плавильщик литейного цеха, придумал технологию ускоренной плавки меди: время сократилось на два часа, при этом качество не пострадало, а объемы производства росли. Позже среди «скоростников» развернулось настоящее соревнование. В итоге все печи литейного цеха стали работать быстрее: процессы плавки удалось сократить более, чем на пять часов. Степайкин первым из заводчан получил высшую государственную награду — Орден Ленина. Спасение командира эскадрильи из-под огня Верхнепышминцы совершали подвиги не только в тылу, но и на фронте. В сороковых на передовую ушла почти половина населения города — около шести тысяч человек, больше трети домой не вернулись. Все их имена увековечены на мемориале в Сквере воинской славы и мемориале «Журавли». Несколько улиц города названы в честь героев Великой Отечественной войны. Об их судьбах местным школьникам рассказывает историк Вадим Шипицин. Он придумал автобусные экскурсии с викторинами и квестами, и сегодня желающих попасть на необычные туры так много, что группы занимают очереди. Во время экскурсий Шипицын всегда рассказывает историю первого редактора местной газеты «Красное знамя» Александра Чистова: он был добровольцем и воевал на Калининском фронте. В последнем бою Чистов со своим отрядом всего из 18 человек вступил в бой с двумя сотнями фашистов. Он получил ранение правой руки, но продолжил держать оружие в левой. Сражался до последнего, пока не погиб. Еще один герой, Василий Феофанов, единственный из верхнепышминцев, кто удостоен звания Герой Советского Союза, в рукопашном бою уничтожил 51 немца. Вскоре от полученных ран умер. «Бой на плацдарме длился трое суток. За это время нашим солдатам удалось отразить 19 вражеских атак. К концу третьих суток на плацдарме не осталось ни одного живого места, он был весь в воронках, в следах от разрывов вражеских снарядов и мин. К концу третьих суток на плацдарме остался один-единственный выживший — советский солдат, наш земляк, гвардии старший сержант Василий Феофанов. Ему даже каким-то чудом удалось наладить связь, и он доложил командиру своего 172-го гвардейского полка о том, что обстановка критическая, что заканчиваются боеприпасы, никого в живых из товарищей не осталось», — делится историк. Михаил Талыков погиб на задании в 1943 году Фото: сайт wikipedia.org Еще один герой родом из Верхней Пышмы — Михаил Талыков. Он выучился на пилота в Молотове (ныне — Пермь) и стал первоклассным военным летчиком. На штурмовике ИЛ-2 — его еще называли «летающий танк» — и совершил свой подвиг. 29 июля 1942 года немцы сбили командира эскадрильи Василия Емельяненко, тогда Талыков приземлился к нему и забрал его под огнем противника. За спасение уралец получил Орден Красного Знамени. Сейчас ИЛ-2 можно увидеть в Музейном комплексе Верхней Пышмы, в военные годы это был самый массовый самолет. «Он летал низко, бомбил немецкие позиции, немецкие танки, колонии снабжения, работал на сверхмалых высотах — 200-300 метров над уровнем земли, и, конечно, стреляло в него все то, что могло стрелять. Находили даже винтовочные и пистолетные пули. Именно поэтому ИЛ-2 защищали, поэтому он и назывался „летающим танком“, потому что летчик сидит в специальной бронированной капсуле, толщина которой 3 см — это толщина, по сути своей, советских легких танков», — рассказывает сотрудник музея Максим Бородин. Звание «Города трудовой доблести» Верхняя Пышма получила звание по указу президента России Владимира Путина лишь в начале 2025 года. В память о трудовых подвигах горожан в городе планируют установить стелу. Место для ее размещения выбирали с помощью народного голосования: 92% жителей посчитали, что для этого подойдет главный вход в парк УГМК, в самом центре города. Так предварительно будет выглядеть стела Фото: сайт правительства Свердловской области «Впервые мы задумались о том, что могли бы получить статус Города трудовой доблести еще в 2020 году. В думу обратился Совет ветеранов нашего города с предложением рассмотреть такую возможность. Мы стали ее прорабатывать, поднимать архивные документы, кадры кинохроники, фотографии тех лет, официальные документы той эпохи и пришли к выводу, что мы действительно можем претендовать на такое звание», — поделился председатель городской думы Иван Зернов. Стела «Город трудовой доблести» должна появится ко Дню Победы в 2026 году. Сейчас проект находится на согласовании в Российском военно-историческом обществе. Тем временем в Верхней Пышме делают инженерные изыскания на том месте, где планируется строительство. Местные власти обещают, что рабочие приступят к закладке фундамента уже этой весной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны на благо страны работали не только крупные областные центры, но и небольшие населенные пункты. Одним из них была Верхняя Пышма: ее жители совершали подвиги на передовой и не спали ночами в тылу, чтобы приблизить страну к победе над фашистами. Как верхнепышминцы вносили вклад в военные годы и почему город получил звание «Города трудовой доблести» — в материале URA.RU. В начале Великой Отечественной войны в Верхней Пышме проживало всего 13 тысяч человек, но вклад всех жителей оказался неизмеримым. Здесь перерабатывали медь, из которой в дальнейшем выпускали гильзы и патроны для всей страны, а это 80% от всего объема. В основном медь производили на Пышминском медеэлектролитном заводе (ныне «Уралэлектромедь»), который также перерабатывал редкий кобальт — его добавляли в сталь для создания бронекорпусов. Благодаря этому танки и самоходные установки были невероятно прочными и выдерживали попадания вражеских снарядов. Кроме того, на заводе производили редкоземельный металл — родий, необходимый для производства взрывчатки. С приходом войны перестроилась и работа заводчан. В те годы они говорили: «Каждый килограмм меди — это удар по врагу», поэтому даже после 12-часовой смены многие задерживались, оставались ночевать в раздевалках, чтобы рано утром снова приступить к работе. Среди рабочих были те, кто перевыполнял планы на 1000, 2000 и даже 3000 процентов, их называли «тысячниками». Они трудились фактически за несколько десятков человек. Среди таких передовиков был Тимофей Степайкин, который инициировал движение «скоростников». Уже на 20-й день после начала войны он, плавильщик литейного цеха, придумал технологию ускоренной плавки меди: время сократилось на два часа, при этом качество не пострадало, а объемы производства росли. Позже среди «скоростников» развернулось настоящее соревнование. В итоге все печи литейного цеха стали работать быстрее: процессы плавки удалось сократить более, чем на пять часов. Степайкин первым из заводчан получил высшую государственную награду — Орден Ленина. Верхнепышминцы совершали подвиги не только в тылу, но и на фронте. В сороковых на передовую ушла почти половина населения города — около шести тысяч человек, больше трети домой не вернулись. Все их имена увековечены на мемориале в Сквере воинской славы и мемориале «Журавли». Несколько улиц города названы в честь героев Великой Отечественной войны. Об их судьбах местным школьникам рассказывает историк Вадим Шипицин. Он придумал автобусные экскурсии с викторинами и квестами, и сегодня желающих попасть на необычные туры так много, что группы занимают очереди. Во время экскурсий Шипицын всегда рассказывает историю первого редактора местной газеты «Красное знамя» Александра Чистова: он был добровольцем и воевал на Калининском фронте. «Бой на плацдарме длился трое суток. За это время нашим солдатам удалось отразить 19 вражеских атак. К концу третьих суток на плацдарме не осталось ни одного живого места, он был весь в воронках, в следах от разрывов вражеских снарядов и мин. К концу третьих суток на плацдарме остался один-единственный выживший — советский солдат, наш земляк, гвардии старший сержант Василий Феофанов. Ему даже каким-то чудом удалось наладить связь, и он доложил командиру своего 172-го гвардейского полка о том, что обстановка критическая, что заканчиваются боеприпасы, никого в живых из товарищей не осталось», — делится историк. Еще один герой родом из Верхней Пышмы — Михаил Талыков. Он выучился на пилота в Молотове (ныне — Пермь) и стал первоклассным военным летчиком. На штурмовике ИЛ-2 — его еще называли «летающий танк» — и совершил свой подвиг. 29 июля 1942 года немцы сбили командира эскадрильи Василия Емельяненко, тогда Талыков приземлился к нему и забрал его под огнем противника. За спасение уралец получил Орден Красного Знамени. Сейчас ИЛ-2 можно увидеть в Музейном комплексе Верхней Пышмы, в военные годы это был самый массовый самолет. «Он летал низко, бомбил немецкие позиции, немецкие танки, колонии снабжения, работал на сверхмалых высотах — 200-300 метров над уровнем земли, и, конечно, стреляло в него все то, что могло стрелять. Находили даже винтовочные и пистолетные пули. Именно поэтому ИЛ-2 защищали, поэтому он и назывался „летающим танком“, потому что летчик сидит в специальной бронированной капсуле, толщина которой 3 см — это толщина, по сути своей, советских легких танков», — рассказывает сотрудник музея Максим Бородин. Верхняя Пышма получила звание по указу президента России Владимира Путина лишь в начале 2025 года. В память о трудовых подвигах горожан в городе планируют установить стелу. Место для ее размещения выбирали с помощью народного голосования: 92% жителей посчитали, что для этого подойдет главный вход в парк УГМК, в самом центре города. «Впервые мы задумались о том, что могли бы получить статус Города трудовой доблести еще в 2020 году. В думу обратился Совет ветеранов нашего города с предложением рассмотреть такую возможность. Мы стали ее прорабатывать, поднимать архивные документы, кадры кинохроники, фотографии тех лет, официальные документы той эпохи и пришли к выводу, что мы действительно можем претендовать на такое звание», — поделился председатель городской думы Иван Зернов. Стела «Город трудовой доблести» должна появится ко Дню Победы в 2026 году. Сейчас проект находится на согласовании в Российском военно-историческом обществе. Тем временем в Верхней Пышме делают инженерные изыскания на том месте, где планируется строительство. Местные власти обещают, что рабочие приступят к закладке фундамента уже этой весной.