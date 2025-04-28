У самолета Пермь — Когалым отказала противооблединительная система

Рейс Пермь — Когалым ушел на запасной аэродром Сургута. Его номер — UTA203. Эксплуатант — авиакомпания ЮТэйр.
«Это произошло после отказа противооблединительной системы. Сигнал „Бедствие“, „Срочность“ не декларировался», — сообщает telegram-канал Aviaincident.
Ранее URA.RU сообщало о том, что рейс Казань — Пермь перенаправили в аэропорт Ижевска из-за снегопада. В Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада. В районе воздушной гавани ограниченная видимость.
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