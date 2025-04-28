У самолета Пермь — Когалым отказала противооблединительная система

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Сигнал «Бедствие», «Срочность» не декларировался
Сигнал «Бедствие», «Срочность» не декларировался Фото:

Рейс Пермь — Когалым ушел на запасной аэродром Сургута. Его номер — UTA203. Эксплуатант — авиакомпания ЮТэйр.

«Это произошло после отказа противооблединительной системы. Сигнал „Бедствие“, „Срочность“ не декларировался», — сообщает telegram-канал Aviaincident.

Ранее URA.RU сообщало о том, что рейс Казань — Пермь перенаправили в аэропорт Ижевска из-за снегопада. В Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада. В районе воздушной гавани ограниченная видимость.

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Рейс Пермь — Когалым ушел на запасной аэродром Сургута. Его номер — UTA203. Эксплуатант — авиакомпания ЮТэйр. «Это произошло после отказа противооблединительной системы. Сигнал „Бедствие“, „Срочность“ не декларировался», — сообщает telegram-канал Aviaincident. Ранее URA.RU сообщало о том, что рейс Казань — Пермь перенаправили в аэропорт Ижевска из-за снегопада. В Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада. В районе воздушной гавани ограниченная видимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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