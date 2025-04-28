Посол Мексики нашел точку соприкосновения с Россией в Екатеринбурге. Фото

Посол Мексики посетил академию единоборств РМК в Екатеринбурге
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Эдуардо Вильегас (справа) остался под впечатлениями после визита в академию РМК
Эдуардо Вильегас (справа) остался под впечатлениями после визита в академию РМК Фото:

Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас во время рабочего визита в Екатеринбург посетил академию РМК. После экскурсии по спортивному центру он предложил привезти мексиканских бойцов на турнир RCC, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена.

«В Мексике есть отличные боксеры — все это знают. Я думаю, что им было бы интересно принимать участие в турнирах RCC. Мы сегодня лично смогли оценить, насколько здесь грамотно подходят к организации соревнований и тренировочного процесса. Я думаю, что академия может стать еще одной точкой сотрудничества России и Мексики», — сказал Вильегас.

На базе академии РМК посол провел встречу с главой лиги RCC Николаем Клименко. «Эдуардо Вильегас остался под впечатлением от системы развития спорта, которая реализована на спортивном объекте», — отметили в компании.

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Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас во время рабочего визита в Екатеринбург посетил академию РМК. После экскурсии по спортивному центру он предложил привезти мексиканских бойцов на турнир RCC, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена. «В Мексике есть отличные боксеры — все это знают. Я думаю, что им было бы интересно принимать участие в турнирах RCC. Мы сегодня лично смогли оценить, насколько здесь грамотно подходят к организации соревнований и тренировочного процесса. Я думаю, что академия может стать еще одной точкой сотрудничества России и Мексики», — сказал Вильегас. На базе академии РМК посол провел встречу с главой лиги RCC Николаем Клименко. «Эдуардо Вильегас остался под впечатлением от системы развития спорта, которая реализована на спортивном объекте», — отметили в компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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