Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас во время рабочего визита в Екатеринбург посетил академию РМК. После экскурсии по спортивному центру он предложил привезти мексиканских бойцов на турнир RCC, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена.
«В Мексике есть отличные боксеры — все это знают. Я думаю, что им было бы интересно принимать участие в турнирах RCC. Мы сегодня лично смогли оценить, насколько здесь грамотно подходят к организации соревнований и тренировочного процесса. Я думаю, что академия может стать еще одной точкой сотрудничества России и Мексики», — сказал Вильегас.
На базе академии РМК посол провел встречу с главой лиги RCC Николаем Клименко. «Эдуардо Вильегас остался под впечатлением от системы развития спорта, которая реализована на спортивном объекте», — отметили в компании.
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