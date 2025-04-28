Организаторы «Мисс Екатеринбург» назвали главный приз конкурса

Победительнице «Мисс Екатеринбург-2025» в качестве приза подарят путевку в Японию. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Путешествие будет рассчитано на двоих. Прием заявок на участие продолжается до 8 июня», — поделились в пресс-службе конкурса. Участвовать в конкурсе могут девушки от 18 до 24 лет, ростом от 170 см. Красавицы должны быть незамужние, без детей, без опыта откровенных съемок в нижнем белье или топлес.
По итогам кастинга выберут 16 девушек, но до финала дойдет лишь 12 екатеринбурженок: выбывать будут те, кто хуже проявлял себя на занятиях. Подготовка к финальному шоу продлится месяц, претенденток на титул ждут занятия по дефиле, хореографии, актерскому мастерству, фитнес и многое другое. Финал пройдет в рамках празднования Дня города в августе.
В прошлом году победительница Алена Козлова получила в подарок путешествие на Мальдивы, а до этого «Мисс Екатеринбург — 2023» Александре Кузнецовой подарили квартиру.
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