В городе Аше (Челябинская область) в десятиэтажном жилом доме обрушился лестничный пролет. Второй, расположенный ниже, частично поврежден. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Все произошло утром 25 марта в доме на улице Озимина, 59. Раздался грохот, половина ступеней на бетонном лестничном пролете обрушилась вниз. Говорят, что лестнице пытались прокатить новый мотор для лифта, и она не выдержала», — рассказал собеседник, просивший не называть своего имени. Сейчас вместо ступенек настелили доски.
«Предварительно инцидент произошел в процессе ремонта лифтового хозяйства, которым занимался подрядчик регионального фонда капремонта — в итоге был поврежден лестничный марш. Управляющая компания временно настелила деревянные трапы», — рассказали URA.RU в администрации Ашинского района. Кто будет исправлять повреждения выяснится в ходе работы созданной комиссии — работы вел подрядчик регионального фонда капремонта.