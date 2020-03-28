27 марта 2020

Росавиация назвала страны с наибольшим числом россиян, ожидающих эвакуации на родину

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За туристами, которые находятся в Латинской Америке, отправят самолет 30 мартаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Таиланде и Индонезии находятся тысячи российских граждан, которым нужно вернуться в Россию на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«Наибольшее количество россиян находится в Индонезии и Таиланде, 4 тысячи и 17 тысяч человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что туристов доставят на родину уже на следующей неделе. Вопрос с доставкой туристов из Бразилии, Чили, Перу и Аргентины находится в завершающей стадии. По данным Росавиации, за россиянами планируется отправить самолет на 524 кресла 30 марта.

Росавиация приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение составили рейсы, которые будут возвращать россиян из-за границы, передает телеканал 360. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что гражданам, желающим вернуться в Россию, необходимо подать данные о себе в посольства до 14:00 29 марта, пишет RT.

Правительство РФ поручило с 26 марта организовать тестирование на коронавирус всех граждан, которые приезжают из стран, где началась пандемия. Всем приезжающим будут выдавать постановление главного государственного санитарного врача о 14-дневном домашнем карантине.

Сейчас коронавирусом по всему миру болеют почти 600 тысяч человек. Погибли более 27 тысяч, еще 131 тысяча выздоровели.

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© Служба новостей «URA.RU»
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