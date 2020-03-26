Всех прибывающих в Россию будут тестировать на коронавирус

Всех приезжающих в Россию будут тестировать на коронавиус и сажать на карантин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство РФ поручило с 26 марта организовать тестирование на коронавирус всех граждан, которые приезжают из стран, где началась эпидемия коронавируса. Ответственными назначены Минтранс, Росавиация и Роспотребнадзор.

«У приезжающих из стран, затронутых коронавирусной инфекцией, будут замерять температуру и забирать материалы на выявление инфекции», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства.

Уточняется, что всем приезжающим будут выдавать постановление главного государственного санитарного врача 14-дневном домашнем карантине.

Ранее президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Вынужденный отпуск будет с сохранением зарплаты, сообщает телеканал 360. Также он заявил, что из-за коронавируса голосование по поправкам в Конституцию перенесут на поздний срок. Президент призвал выполнять рекомендации властей и как можно меньше выходить из дома. Сегодня стало известно, что с 27 марта Россия прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В настоящий момент в РФ зафиксировано 667 заражения коронавирусом, 36 — выздоровели, три человека погибли.