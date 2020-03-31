В Челябинской области объявили о полной самоизоляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 марта — 111-й день с момента обнаружения коронавируса и 21-й день с момента объявления пандемии. Сейчас в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 2337 (+500) случаев заражения. Вылечился 121 (+55) человек — это 5,1% от заразившихся. Умерло 17 (+8) пациентов — 0,7% от заболевших. В Челябинской области второй день неизменным остается число заразившихся — их 14. Случаев смерти и выздоровления нет.

На утреннем брифинге губернатора Алексея Текслера ожидаемых журналистами слов о новых зараженных не прозвучало, уже второй день их число неизменно — 14 человек. Не прозвучало и заявления о введении режима всеобщей самоизоляции. Впрочем, губернатор оговорился — по числу зараженных область находится на девятом месте в России, а над объявлением тотального карантина власти раздумывают. В итоге уже в середине дня распоряжение было подписано.

Как изменится жизнь челябинцев в условиях полного карантина

Фактически, всем — кроме силовиков, врачей, сотрудников экстренных служб и жизненно важных предприятий — теперь запрещено покидать свой дом. URA.RU подготовило список исключений и перечень наказаний за нарушение.

В ближайшее время наказания могут стать куда более жесткими. Только штрафы вырастут в 150 раз — депутаты Госдумы готовятся проголосовать за соответствующие изменения в закон.

Пока полицейские выявили в Челябинске 73 нарушения карантинного режима, проверив 781 туриста, вернувшегося из-за границы. Три заведения, чьи хозяева пренебрегли требованиями властей, закрыты. «Мы ежедневно обсуждаем с силовиками методы усиления формата проверок и это обязательно сделаем», — предупредил губернатор.

Сами полицейские призывают граждан к сознательности, запустив машины с громкоговорящей связью.

Между тем, только с 15 по 29 марта на Южный Урал вернулись из-за рубежа около 12 тыс. человек: 20% из них прибыли из Казахстана, остальные из Таиланда, ОАЭ и Турции. Самую большую партию — 290 туристов — привез на прошлой неделе самолет из Таиланда. Тесты не выявили инфекции ни у одного из пассажиров.

Коронавирус «очистил» городские улицы, а в детсадах не досчитались малышей

С начала нерабочей недели Челябинск почти пуст: на месте прежних скоплений горожан и потоков машин — редкие прохожие и автомобили. Корреспондент URA.RU видел, как несознательные пешеходы в разгар дня перебегают восьмиполосный проспект Ленина в центре города — раньше такое было невозможно. Мы собрали для вас фото челябинских улиц — до карантина и после его введения.

Вместо легковушек и «стай» маршруток на городские магистрали вышла спецтехника. С 31 марта по решению городского оперативного штаба началась обработка улиц 3% раствором перекиси водорода. Спецмашины будут курсировать с 16:00 до 22:00 в сопровождении полиции.

В детские сады Челябинской области в прошлую пятницу подали 6345 заявлений от родителей, желавших, чтобы их дети посещали дежурные группы на нерабочей неделе. Однако в понедельник в детсады привели лишь 2360 малышей. Власти расценивают такое поведение как «позитивное».

Трое медиков госпитализированы с подозрением на коронавирус

Два врача из Брединского района и фельдшер скорой помощи из Кизильского района госпитализированы с подозрением на короновирус. В первом случае семейная пара — эндоскопист и невролог — вернулись из ОАЭ и вышли на работу. Главврачу о пребывании за границей они решили не сообщать. В итоге супруги в изолированном боксе под присмотром коллег-врачей в изолированном боксе, а районную больницу пришлось обеззараживать.

Во втором случае с условно-положительным анализом попала в инфекционное отделение женщина, бравшая анализ у больного коронавирусом. Фельдшер призналась, что снимала защитные очки, заполняя бумаги. Теперь все бригады станции скорой помощи сидят в самоизоляции вместо того, чтобы ездить по вызовам.

Что будет

В Челябинской области начнут делать тесты на коронавирус всем, у кого есть признаки ОРВИ или другой вирусной инфекции. Естественно, для этого нужно будет обратиться к врачу.

Гражданам рекомендуют по максимуму пользоваться возможностями бесконтактных сервисов. Ниже — основные телефоны, которые могут понадобиться в условиях карантина.

Законопослушным предпринимателям обещан ряд преференций. В 2020 году для них снизят налоговые ставки. Для работающих по «упрощенке» (УСН)с 6% до 1%. По ЕНВД — до минимально возможных 7,5%. Стоимость патентов для индивидуальных предпринимателей установлена в размере 1 рубля. Круг получателей поддержки определен в 20 тыс. бизнесменов и организаций. Но есть условие — сохранение рабочих мест.