Соловьев раскритиковал россиян, нарушающих карантин, прикрываясь выгулом собак

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
По словам телеведущего, такие люди относятся к распространению вируса легкомысленноФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на людей, которые пытаются обойти карантинные меры, когда сдают в аренду или арендуют собак для выгула. По его мнению, такое отношение к ситуации с распространением коронавируса является необдуманным и опасным.

«Хватит дурить, подумайте и о других! Это не шутки! Пусть [эти люди] посмотрят, сколько появилось новых заболевших, среди которых также оказался Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке», — приводит слова телеведущего деловое издание «ВЗГЛЯД».

По словам Соловьева, такие люди угрожают не только самочувствию отдельных людей, а здоровью всего населения страны. Он отметил, что люди, которые пытаются замаскировать свой выход на улицу под прогулку с собакой несерьезно относятся к происходящему и должны прекратить «обманывать меры по самоизоляции».

Ранее URA.RU сообщало, что режим самоизоляции ввели в половине российских регионов. По правилам карантина, люди могут выходить на улицу только в исключительных случаях — например, чтобы выгулять домашних питомцев. После этого в России начали сдавать в аренду собак для тех, кто хочет выйти на прогулку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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