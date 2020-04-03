В Свердловской области выросло число заболевших коронавирусом

В Свердловской области подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
Теперь в регионе 39 инфицированных. За все время вылечились восемь человек. По числу заболевших регион занимает шестое место по стране после Москвы (2 923), Подмосковья (211), Санкт-Петербурга (156), Республики Коми (56) и Ленинградской области (41).
В Свердловской области остается самое большое количество больных на Урале. Отрыв от Челябинской области (23) составляет 16 случаев, от Пермского края (21) — 18 случаев, от Ямала (12) — 26 случаев. Эпидемия в Свердловской области развивается по «европейскому» сценарию, когда число зараженных растет стабильно, но без резких всплесков.
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