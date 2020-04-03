02 апреля 2020

В Свердловской области выросло число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Общее число инфицированных достигло 39 человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Новость по теме
Коронавирус в Свердловской области: последние новости 3 апреля. Куйвашев ужесточил карантин, экс-сенатора доставили в Коммунарку

Теперь в регионе 39 инфицированных. За все время вылечились восемь человек. По числу заболевших регион занимает шестое место по стране после Москвы (2 923), Подмосковья (211), Санкт-Петербурга (156), Республики Коми (56) и Ленинградской области (41).

В Свердловской области остается самое большое количество больных на Урале. Отрыв от Челябинской области (23) составляет 16 случаев, от Пермского края (21) — 18 случаев, от Ямала (12) — 26 случаев. Эпидемия в Свердловской области развивается по «европейскому» сценарию, когда число зараженных растет стабильно, но без резких всплесков.

Самые свежие новости в специальном viber-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...