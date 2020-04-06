Челябинские власти объявили, когда ждут спада коронавируса

Челябинске власти ждут снижения заболеваемости коронавирусом после 19 апреля. Это станет возможно, если все жители будут соблюдать меры безопасности и режим самоизоляции, заявила на пресс-конференции 6 апреля первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент URA.RU.
«В ближайшее время мы еще будем наблюдать случаи подтверждения [заражения коронавирусом]. Потому что мы серьезно расширили объемы диагностики. У части больных анализы были взяты только на 10-й день после возвращения из-за границы…. Карантин позитивно сказался. До 19 апреля, если сохраним дисциплину, можно будет говорить о неком снижении уровня заболеваемости», — сказала Гехт.
По данным на утро 6 апреля, в Челябинской области 31 (+4 новых) человек заразился коронавирусом. Еще один житель ждет подтверждения в новосибирской лаборатории «Вектор».
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