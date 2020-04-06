05 апреля 2020
04 апреля 2020

Челябинские власти объявили, когда ждут спада коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, эпидемия, здоровье, медицина, противотуберкулезный диспансер, карантин, медицинская маска, врач, больница, коронавирус
Эпидемия в Челябинской области может пойти на спад после 19 апреляФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Челябинске власти ждут снижения заболеваемости коронавирусом после 19 апреля. Это станет возможно, если все жители будут соблюдать меры безопасности и режим самоизоляции, заявила на пресс-конференции 6 апреля первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент URA.RU.

«В ближайшее время мы еще будем наблюдать случаи подтверждения [заражения коронавирусом]. Потому что мы серьезно расширили объемы диагностики. У части больных анализы были взяты только на 10-й день после возвращения из-за границы…. Карантин позитивно сказался. До 19 апреля, если сохраним дисциплину, можно будет говорить о неком снижении уровня заболеваемости», — сказала Гехт.

По данным на утро 6 апреля, в Челябинской области 31 (+4 новых) человек заразился коронавирусом. Еще один житель ждет подтверждения в новосибирской лаборатории «Вектор».

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Челябинск», а также в telegram-канале «Коронавирус. Челябинск».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...