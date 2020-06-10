Регион может выйти из Зеленой зоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 284 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, всего в регионе зафиксировано 8194 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. Всплеск числа заражений произошел сразу же после введения в регионе первого этапа отмены ограничений. Подобные всплески чреваты выходом из «зеленой зоны» по COVID и возвратом ограничений.

«Специалистами лаборатории ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+181), Арамильского, Артемовского, Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхних Серег, Верхней Пышмы, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Новой Ляли, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Нижних Серег, Среднеуральска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Староуткинска, Сысертского, Туринского и Тугулымского городских округов, поселка Уральский» — сообщили в свердловском оперативном штабе.

Перед введением первого этапа снятия ограничений (указ губернатора об этом был подписан 8 июня, а о выходе на плато объявлено накануне) регион демонстрировал очень хорошие показатели по заболеваемости. Число новых случаев колебалось в коридоре от 240 до 251 заболевшего, в целом шел постепенный спад. Но стоило властям ввести первый этап снятия карантина, как произошел скачок в почти 40 заболевших.

В случае повторных скачков или даже при сохранении средних цифр за последние дни область выходит из «зеленой зоны» по коэффициенту Rt (распространения инфекции). В случае серьезного ухудшения эпидситуации это чревато отменой первого этапа и возвратом части ограничений. Однако вряд ли этой произойдет: рекомендации Роспотребнадзора не предусматривают автоматической отмены первого этапа снятия ограничений. Вмешаться в ситуацию могут только санитарные врачи, если уровень Rt начнет «зашкаливать» (см. ПРОГНОЗЫ).

Состояние 79 пациентов оценивается как тяжелое, 71 из них находятся в реанимации, в том числе 35 на искусственной вентиляции легких. У 642 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки выписаны еще 147 человек, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 3642 пациента.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 9 июня), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (5169), затем в Нижнем Тагиле (312), Верхней Пышме (218), Березовском (145), Первоуральске (135), Каменске-Уральском и Каменском районе (113), Полевском (107), Невьянске (86), Камышлове (в т. ч. район — 84), Ревде (78), Реже (включая район — 77), Ирбите и Ирбитском районе (72), Белоярском районе (68), Красноуфимске (вместе с районом — 64), Серове (63), Среднеуральске (62), Верхотурье (60), Асбесте (59), Сысерти (53), Арамили и Кушве (48), Артемовском (44), Новоуральске (40), Туринске (36), Талицком районе (35), Богдановиче (33), Заречном (24), Верхнем Дуброво (22), Артинском районе и Дегтярске (21).

Девятнадцать случаев заболевания зафиксировано в Краснотурьинске, по 16 — в Нижней Салде, Сухом Логу и Шале, 15 — в Верхней Салде, по 14 — в Алапаевске (включая район), Североуральске и Тавде, 12 — в Бисерти, 11 — в Красноуральске, 10 — в Горноуральском городском округе, по девять — в Ачите, Качканаре, Пышминском районе и Тугулыме, по восемь — в Лесном, поселке Уральский и Новой Ляле, семь — в Нижней Туре, шесть — в Староуткинске, по пять — в Кировграде и Рефтинском, по четыре — в Верх-Нейвинском и Карпинске, по три — в Байкалово и Ивделе, по два — в Верхней Туре, Волчанске, Гарях и поселке Малышева, по одному — в Верхнем Тагиле, Пелыме и ЗАТО Свободный. Также вирус обнаружен у 200 жителей других регионов страны.

Если скачки заболеваемости продолжатся, область рискует выйти из «зеленой зоны» Инфографика: URA.RU

Даже если брать средний показатели за последние дни, коэффициент распространения инфекции (Rt) превысит единицу Инфографика: URA.RU