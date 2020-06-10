Голосование по поправкам в Конституцию намечено на 1 июля Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательных участках Свердловской области установят камеры видеонаблюдения, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ранее источники URA.RU в городских структурах власти Екатеринбурга отмечали, что по техническим причинам камеры на участках установлены не будут.

«И в Татарстане, и в Курганской области, и в Свердловской области намечается видеонаблюдение, и в Тверской области. Ханты-Мансийский автономный округ собирается и так далее, этот процесс идет. Регионы взвешивают свои возможности. И там, где возможно, видеонаблюдение будет», — приводит слова Памфиловой ТАСС.

По словам собеседника URA.RU, чиновники Екатеринбурга пока не получали вводных по поводу видеокамер. «По последней информации, которая к нам поступала, камер не будет, поскольку часть участков может быть расположена на улице в связи с эпидобстановкой. Кроме того, в некоторых городах региона просто нет технических условий для организации видеонаблюдения», — объяснил инсайдер.

В разговоре с URA.RU глава аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров, курирующий оргвопросы подготовки и проведения голосования, заявил, что на текущий момент «прорабатываются разные сценарии организации работы участков, в том числе и с видеокамерами». «Мы готовы выполнить все требования органов государственной власти», — заверил он.