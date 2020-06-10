Сотрудница полиции Екатеринбурга задержана пьяной за рулем

Госавтоинспекторы остановили машину для проверки документов Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов машину, в которой находилась за рулем замначальника службы участковых уполномоченных ОП № 3 Екатеринбурга. Госавтоинспекторы заподозрили, что женщина пьяна, сообщил URA.RU информированный источник.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых подтвердил происшествие. «К большому сожалению, это правда. Представительница ОВД отказалась пройти медосвидетельствование, когда наряд ГИБДД соседнего субъекта РФ остановил ее для проверки документов. Женщина возвращалась с похорон, находясь в краткосрочном отпуске», — заявил он URA.RU.

Горелых объяснил, что вне зависимости от того, был ли полицейский уличен в вождении машины в пьяном виде или нет, он отказался от экспертизы. В системе МВД это приравнивается к поступку, порочащему честь сотрудника. По таким фактам всегда принимается однозначное решение — увольнение из органов по отрицательным мотивам. «Такую принципальную позицию занимает начальник УМВД Екатеринбурга полковник Игорь Озеров, который уже принял решение расстаться с допустившей нарушение сотрудницей. Позиция руководителя Свердловского главка Александра Мешкова простая: пьяный за рулем — преступник независимо от того, в погонах он или нет», — добавил Валерий Горелых.