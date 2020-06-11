Челябинские власти раскрыли, сколько потратят на борьбу с COVID

Борьба с COVID-19 будет стоить бюджету Челябинской области 4,8 млрд рублей. Сумму, озвученную Минфином, направят учреждениям здравоохранения. Об этом говорилось на заседании комитета по бюджету и налогам, сообщает сайт Законодательного Собрания Челябинской области.
«На 4,8 млрд рублей увеличены субсидии областным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения», — указано в релизе. По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, финансовое обеспечение указанных мероприятий предусматривается за счет остатков средств областного бюджета на 1 января 2020 года.
Соответствующие изменения будут внесены в закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». С учетом изменений параметры областного бюджета на 2020 год составляют по доходам — 181,72 млрд рублей, по расходам — 208,57 млрд рублей. Дефицит — 26,8 млрд рублей.
В четверг, 11 июня, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания, говорится на сайте.
По данным на 10 июня, в Челябинской области зарегистрировано 4245 случаев болезни и вылечились 2099 пациентов. Впервые при таких показателях заболеваемости число выписанных превысило количество заболевших за сутки. Умерли 66 заразившихся COVID-19 южноуральцев.
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