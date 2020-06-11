10 июня 2020
09 июня 2020

Челябинские власти раскрыли, сколько потратят на борьбу с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, медицинская маска, защитная маска, эпидемия осталась, медики, коронавирус, пандемия, коронавирус, инфекционист, инфекционист, эпидемиолог
Почти 5 млрд рублей будет стоить Челябинской области борьба с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Борьба с COVID-19 будет стоить бюджету Челябинской области 4,8 млрд рублей. Сумму, озвученную Минфином, направят учреждениям здравоохранения. Об этом говорилось на заседании комитета по бюджету и налогам, сообщает сайт Законодательного Собрания Челябинской области.

«На 4,8 млрд рублей увеличены субсидии областным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения», — указано в релизе. По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, финансовое обеспечение указанных мероприятий предусматривается за счет остатков средств областного бюджета на 1 января 2020 года.

Соответствующие изменения будут внесены в закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». С учетом изменений параметры областного бюджета на 2020 год составляют по доходам — 181,72 млрд рублей, по расходам — 208,57 млрд рублей. Дефицит — 26,8 млрд рублей.

В четверг, 11 июня, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания, говорится на сайте.

По данным на 10 июня, в Челябинской области зарегистрировано 4245 случаев болезни и вылечились 2099 пациентов. Впервые при таких показателях заболеваемости число выписанных превысило количество заболевших за сутки. Умерли 66 заразившихся COVID-19 южноуральцев.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...