Число заражений наконец-то пошло на спад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 июня — 182-й день с момента выявления коронавируса и 92-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 4245 случаев болезни и вылечились 2099 пациентов. Впервые при таких показателях заболеваемости число выписанных превысило количество заболевших за сутки. Умерло 66 заразившихся COVID-19 южноуральцев.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 493657 (+8404) случаев заражения. Вылечились 252783 (+10386) человек — это 51% от заболевших. Умерли 6358 (+216) человека — 1,3% от заразившихся.

К утру 10 июня число заразившихся коронавирусом в Челябинской области составило 4245 человек. Тренд на увеличение заболевших, обозначившийся с начала недели, прервался — новых заражений за сутки зафикисровано 116 (против 135 накануне и 147 в понедельник). Умерли трое челябинцев с COVID-19 (накануне скончалось четверо): две женщины 53 и 59 лет, а также 57-летний мужчина.

Выздоровели и выписаны 2099 человек. Впервые при таких показателях заболеваемости число выписанных — 132 южноуральца — превысило количество заболевших за сутки. 18 человек переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Челябинским артистам запретили петь в церкви

Челябинским музыкантам, работающим в бюджетных учреждениях, запретили подрабатывать певчими в церковных хорах из-за опасности заразиться COVID-19. Рекомендация минкульта появилась после нашумевшей вспышки короновируса, последовавшей за пасхальной службой в кафедральном соборе. В больницу попали митрополит Григорий, с десяток священнослужителей и журналисты. «После Пасхи из певших на службе 10 хористов четверо попали в больницу, а один из них умер, пояснил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин. — Представьте, что в схожей ситуации кто-то заразился и пришел в свой коллектив. Артистам хора в принципе невозможно соблюдать социальную дистанцию».

Тарифы ЖКХ снизят из-за коронавируса

Губернатор Алексея Текслера выделил из бюджета 3,3 млрд рублей, чтобы снизить традиционную в июле индексацию коммунальных тарифов. «Экономически обоснованный рост платежей составил бы 17%. Но благодаря решению губернатора о выделении субсидии из областного бюджета в размере 3,3 млрд рублей, тарифы вырастут лишь на 3,6%», — сообщила министр тарифного регулирования и энергетики региона Татьяна Кучиц. Глава области также напомнил, что с началом пандемии и моратория на штрафы за несвоевременную уплату сборы упали с традиционных 96% до 85%.

В челябинских нацпарках ждут нашествия туристов после карантина

Поисково-спасательная служба Челябинской области вводит круглосуточные посты в нацпарке «Таганай» и природном парке «Иремель». В связи с праздничными выходными и ослаблением ограничений по коронавирусу в излюбленных туристами местах ожидается наплыв посетителей, сообщили URA.RU в службе. «Посты будут организованы с 11 по 14 июня в национальном парке „Таганай“ (приют Гремучий ключ) и природном парке „Иремель“ (поселок Тюлюк). Поисково-спасательные группы будут дежурить круглосуточно, используя в работе квадроциклы и комплекты специального и медицинского оборудования». Также спасатели будут контролировать учет туристов, проводить с ними беседы о правилах безопасности и консультировать по экипировке.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Челябинская область постепенно возвращается к привычной жизни. С 15 июня смогут начать работать санатории, работающие на основе медицинской лицензии, с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. С 1 июля 2020 года снимаются ограничения для всех остальных мест отдыха. Также с середины июня возобновляются занятия на открытом воздухе для учеников спортивных школ. Об этом 10 июня на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства сообщил губернатор Алексей Текслер.

Детские летние лагеря на Южном Урале должны заработать с июля.

В Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, который продлится до 15 июня. URA.RU подготовило для читателей список запретов и разрешений.