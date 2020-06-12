Уральская ОПГ перевела за рубеж 2 миллиарда рублей

Мошенники переводили день по подложным документам и обналичивали Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральские силовики пресекли деятельность небольшой ОПГ, члены которой с помощью подложных документов успели вывести за рубеж два миллиарда рублей.

«Местный житель 1977 года рождения, являясь, по данным следствия организатором данной группы, и его подельники совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей», — сообщил Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Финансовые операции, по словам Горелых, проводились через подконтрольные ОПГ юридические лица. Они представляли банкам подложные документы. После перевода все деньги обналичивались.

Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. По месту жительства всех членов ОПГ проведен обыск, найдены учредительные документы, печати, штампы и электронные подписи. «Материалы уголовного дела из полиции направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Громкое дело состоит из 82 томов», — добавил полковник Горелых.