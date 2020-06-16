15 июня 2020
14 июня 2020

В ХМАО изменили график отключения горячей воды из-за карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте во время карантина у жителей будет идти горячая вода из-под крана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Сургута перенесли отключение горячей воды в восточной части города из-за продления в ХМАО режима самоизоляции. Об этом на брифинге сообщил и. о. главы города Алексей Жердев.

«Мы предприняли все возможное, чтобы в плановом режиме воду не отключать, потому что люди находятся дома [во время карантина] и необходимо, чтобы коммунальные блага у них были. У нас у чиновников такие же квартиры и вопрос стоит для всех одинаково, поверьте мне», — прокомментировал Жердев.

Директор МУП «Городские тепловые сети» Василий Юркин в разговоре с журналистом агентства сообщил, что из-за карантина ремонтные работы начнутся с 22 июня, а не с 15 июня, как предполагалось ранее. Кроме того, в центральных микрорайонах города (пр. Ленина, ул. Дзержинского, Магистральная, пр. Советов, пр. Набережный и ряд других) отключение воды произойдет на 11 дней с 13 по 23 июля включительно, а не две недели, как обычно. «Несмотря на задержки, все плановые работы мы должны будем закончить к концу лета», — заявил Юркин.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова продлила в регионе карантин до 23 июня, поскольку пока эпидобстановка в ХМАО не позволяет снимать ограничения, предусмотренные режимом самоизоляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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