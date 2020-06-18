В некоторых районах заболеваемость в 2-3 раза выше, чем в других Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге за минувшие сутки зафиксировано 184 заболевших новой коронавирусной инфекцией, всего в городе за все время эпидемии выявлено 7256 зараженных, из них 6500 взрослых и 756. Причем, распределение заболевших сильно разнится в зависимости от районов города: некоторых это число в 2-3 раза превышает заболеваемость в других районах.

Лидером является Верх-Исетский район, где на сегодняшний день зафиксировано 1508 заболевших, затем идет Железнодорожный (1288) и Ленинский (11636). Менее тысячи зараженных — в Орджоникидзевском (983), Чкаловском (911) и Кировском (816) районах. Меньше всего инфицированных коронавирусом — в Октябрьском районе (587 человек).

Распределение пациентов с коронавирусом по районам Екатеринбурга Инфографика: URA.RU

В Екатеринбурге заработали и показывают эффективность амбулаторные центры для первичного приема COVID-пациентов: в момента открытия в них проконсультировали 5381 пациента (в том числе 267 детей). Их них за последних сутки — 367 пациентов (в т. ч. 31 ребенок). Больше всего обследовано в центре на базе противотуберкулезного диспансера на Чапаева (3252 пациент), в центре на базе ГКБ №14 — 1862 человека, в центре на базе ДГКБ №11 — 163 ребенка, в центре на базе ДГБ №8 — 104 ребенка.

Всего из клиник Екатеринбурга после выздоровления от COVID-19 выписано 3504 пациента, в том числе 184 — за последние сутки. Из них из ЦГКБ №1 и ЦГКБ №24 — четверо, из ЦГБ №2 — один, из ГКБ №14 — двое, из ДГКБ №11 — два ребенка. Также вылечившиеся больные выписаны из изоляторов: на базе отеля «Рамада» — четверо, «Зеленая роща» — девять, санатория «Бодрость» — семь, на базе отдыха в Курганово — 27, из AVS-отеля — трое, из пациентов, находившихся на дому — 106.