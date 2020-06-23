В онкоцентре произошла вспышка коронавирусной инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все самые интересные и важные новости в Челябинской области за 22 июня в обзоре URA.RU

В онкоцентре Челябинска произошла вспышка коронавирусной инфекции. Там подтвердилось 83 случая единовременно.

Сотрудники скорой помощи и горбольницы Златоуста получили надбавки за работу с коронавирусными больными после вмешательства прокуратуры.

Писатель Захар Прилепин может возглавить список партии «За правду» на выборах в Заксобрание Челябинской области. Он прибудет в Челябинск 23 июня для участия в конференции.

Партия пенсионеров выдвинула своих кандидатов в Законодательное собрание. Подавляющее большинство — медицинские работники.

В Челябинске подал в отставку Александр Павлюченко, руководитель предприятия общественного электротранспорта. В организации проблемы с долгами и рентабельностью.

Депутаты гордумы Миасса сорвали заседание, на котором должны были назначить дату выборов. Большая часть избранников проигнорировала собрание.

В здании мэрии Магнитогорска скончался мужчина. Он подавал документы для устройства на работу.