22 июня 2020

Главные новости Челябинской области за 22 июня. Вспышка COVID в онкоцентре, медики получили выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, крыльцо, вход, врачи, челябинск, онкоцентр, центр онкологии, радиология
В онкоцентре произошла вспышка коронавирусной инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все самые интересные и важные новости в Челябинской области за 22 июня в обзоре URA.RU

  • В онкоцентре Челябинска произошла вспышка коронавирусной инфекции. Там подтвердилось 83 случая единовременно.
  • Сотрудники скорой помощи и горбольницы Златоуста получили надбавки за работу с коронавирусными больными после вмешательства прокуратуры.
  • Писатель Захар Прилепин может возглавить список партии «За правду» на выборах в Заксобрание Челябинской области. Он прибудет в Челябинск 23 июня для участия в конференции.
  • Партия пенсионеров выдвинула своих кандидатов в Законодательное собрание. Подавляющее большинство — медицинские работники.
  • В Челябинске подал в отставку Александр Павлюченко, руководитель предприятия общественного электротранспорта. В организации проблемы с долгами и рентабельностью.
  • Депутаты гордумы Миасса сорвали заседание, на котором должны были назначить дату выборов. Большая часть избранников проигнорировала собрание.
  • В здании мэрии Магнитогорска скончался мужчина. Он подавал документы для устройства на работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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