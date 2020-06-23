В онкоцентре произошла вспышка коронавирусной инфекции
Все самые интересные и важные новости в Челябинской области за 22 июня в обзоре URA.RU
- В онкоцентре Челябинска произошла вспышка коронавирусной инфекции. Там подтвердилось 83 случая единовременно.
- Сотрудники скорой помощи и горбольницы Златоуста получили надбавки за работу с коронавирусными больными после вмешательства прокуратуры.
- Писатель Захар Прилепин может возглавить список партии «За правду» на выборах в Заксобрание Челябинской области. Он прибудет в Челябинск 23 июня для участия в конференции.
- Партия пенсионеров выдвинула своих кандидатов в Законодательное собрание. Подавляющее большинство — медицинские работники.
- В Челябинске подал в отставку Александр Павлюченко, руководитель предприятия общественного электротранспорта. В организации проблемы с долгами и рентабельностью.
- Депутаты гордумы Миасса сорвали заседание, на котором должны были назначить дату выборов. Большая часть избранников проигнорировала собрание.
- В здании мэрии Магнитогорска скончался мужчина. Он подавал документы для устройства на работу.
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