В регионе зафиксировали рекордное число заболевших
Все самые интересные и важные новости ХМАО за 23 июня в обзоре URA.RU: 319 человек заболели COVID-19, авиакомпания ввела новый вид страховок, вахтовикам закрыли въезд, мэр Пыть-Яха оштрафован
- В регионе за сутки этот диагноз поставили 319 людям. Это абсолютный максимум за все время пандемии. Диагноз поставлен у жителей 19 муниципальных образований, 47 человек находятся на ИВЛ, 64 пациента в реанимациях.
- Авиакомпания Utair начала страховать своих пассажиров от коронавируса. В случае заражения инфекцией клиент может получить выплату до миллиона рублей.
- На территорию поселка Пойковский Нефтеюганского района закрыли въезд вахтовикам. Такое решение принято для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. Ранее в районе был выявлен очаг заболевания.
- Необычный сквер за свой счет построят бухгалтеры Нижневартовска. Он будет выполнен в форме кошелька. Общая стоимость проекта около 4 млн рублей.
- Стройка складов на месте бывшей базы химреагентов беспокоит жителей Пыть-Яха. По словам горожан на этом месте ничего нельзя строить еще как минимум 24 года.
- Мэр Пыть-Яха Александр Морозов оштрафован на три тысячи рублей, за то, что на сайте администрации вовремя не появились более 20 документов о работе госоргана.
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