23 июня 2020
22 июня 2020

Главные новости в ХМАО за 23 июня. Установлен рекорд по заболеваемости COVID-19, Utair ввела страховки от инфекции

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, маска, перчатки, вирус, медики, covid-19, коронавирус, сиз, костюм защитный, костюм чумной
В регионе зафиксировали рекордное число заболевших Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Все самые интересные и важные новости ХМАО за 23 июня в обзоре URA.RU: 319 человек заболели COVID-19, авиакомпания ввела новый вид страховок, вахтовикам закрыли въезд, мэр Пыть-Яха оштрафован

  • В регионе за сутки этот диагноз поставили 319 людям. Это абсолютный максимум за все время пандемии. Диагноз поставлен у жителей 19 муниципальных образований, 47 человек находятся на ИВЛ, 64 пациента в реанимациях.
  • Авиакомпания Utair начала страховать своих пассажиров от коронавируса. В случае заражения инфекцией клиент может получить выплату до миллиона рублей.
  • На территорию поселка Пойковский Нефтеюганского района закрыли въезд вахтовикам. Такое решение принято для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. Ранее в районе был выявлен очаг заболевания.
  • Необычный сквер за свой счет построят бухгалтеры Нижневартовска. Он будет выполнен в форме кошелька. Общая стоимость проекта около 4 млн рублей.
  • Стройка складов на месте бывшей базы химреагентов беспокоит жителей Пыть-Яха. По словам горожан на этом месте ничего нельзя строить еще как минимум 24 года.
  • Мэр Пыть-Яха Александр Морозов оштрафован на три тысячи рублей, за то, что на сайте администрации вовремя не появились более 20 документов о работе госоргана.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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