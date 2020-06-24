Что подарят свердловчанам на голосовании по Конституции. ФОТО

24 июня 2020 в 15:49 Размер текста - 17 +

Участники голосования получат благодарность от губернатора и смогут забрать домой проект Конституции с изменениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции Жители Среднего Урала, которые придут на голосование по поправкам в Конституцию РФ, получат благодарность от губернатора Свердловской области. Фото документа предоставил URA.RU сотрудник одной из территориальных избирательных комиссий. «Благодарю Вас за участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С уважением, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — указано в документе. Жители также смогут получить экземпляр основного закона страны с предлагаемыми изменениями — на каждый УИК выделено по 1000 экземпляров Конституции. На первой странице буклета — цитата-призыв: «Если эту Конституцию примут, то это будет моя Конституция. Моя и моей страны! Я передам свой экземпляр моим детям, чтобы память об этом событии хранилась и передавалась из поколения в поколение!» По данным сотрудника избиркома, копии Конституции с еще не принятыми поправками можно будет взять для ознакомления у членов ТИК. При этом избирателей не будут просить вернуть их. Одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию можно будет поддержать присвоение Екатеринбургу почетного звания «Город трудовой доблести». Хотя известно, что соответствующая заявка уже отправлена, а кандидатуры Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского для присвоения статуса одобрены экспертами Российской академии наук. Кроме того, на участке будут выдаваться купоны с QR-кодами на участие в розыгрыше подарков. Ранее URA.RU сообщало, что билеты с QR-кодами могут использоваться для оценки мобилизации населения и привлечения на участки представителей различных органов госвласти и организаций. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале « Екатеринбург » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений. Экземпляр Конституции с поправками и обращением к избирателю Фото: URA.RU Обложка буклета с проектом Конституции Фото: URA.RU Форма для поддержки присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» Фото: URA.RU Приглашение с QR-кодом Фото: URA.RU Благодарственное письмо от имени губернатора Свердловской области Фото: URA.RU

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