23 июня 2020

Что подарят свердловчанам на голосовании по Конституции. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация шатров для голосования за поправки в Конституцию РФ. Екатеринбург, общероссийское голосование, голосование за конституцию
Участники голосования получат благодарность от губернатора и смогут забрать домой проект Конституции с изменениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

Жители Среднего Урала, которые придут на голосование по поправкам в Конституцию РФ, получат благодарность от губернатора Свердловской области. Фото документа предоставил URA.RU сотрудник одной из территориальных избирательных комиссий.

«Благодарю Вас за участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С уважением, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — указано в документе.

Жители также смогут получить экземпляр основного закона страны с предлагаемыми изменениями — на каждый УИК выделено по 1000 экземпляров Конституции. На первой странице буклета — цитата-призыв: «Если эту Конституцию примут, то это будет моя Конституция. Моя и моей страны! Я передам свой экземпляр моим детям, чтобы память об этом событии хранилась и передавалась из поколения в поколение!»

По данным сотрудника избиркома, копии Конституции с еще не принятыми поправками можно будет взять для ознакомления у членов ТИК. При этом избирателей не будут просить вернуть их.

Одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию можно будет поддержать присвоение Екатеринбургу почетного звания «Город трудовой доблести». Хотя известно, что соответствующая заявка уже отправлена, а кандидатуры Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского для присвоения статуса одобрены экспертами Российской академии наук.

Кроме того, на участке будут выдаваться купоны с QR-кодами на участие в розыгрыше подарков. Ранее URA.RU сообщало, что билеты с QR-кодами могут использоваться для оценки мобилизации населения и привлечения на участки представителей различных органов госвласти и организаций.

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Экземпляр Конституции с поправками и обращением к избирателю
Фото: URA.RU
Обложка буклета с проектом Конституции
Фото: URA.RU
Форма для поддержки присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести»
Фото: URA.RU
Приглашение с QR-кодом
Фото: URA.RU

Благодарственное письмо от имени губернатора Свердловской области
Фото: URA.RU

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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