Челябинский избирком объяснил странные средства защиты в УИК

Из нескольких десятков жалоб в избирком и ОП не подтвердилась ни одна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Первые дни голосования по поправкам в Конституцию РФ в Челябинской области прошли без нарушений, несмотря на поступившие жалобы. Об этом URA.RU рассказал глава региональной избирательной комиссии Сергей Обертас.

Процедура идет четко, без сбоев, с соблюдением всех законных интересов граждан. А те вопросы, которые есть, они являются не только несущественными, но и малоинформативными. Накануне, например, активно распространяли в соцсетях крик из разряда «все пропало», что якобы члены комиссии работают в ужасных условиях и не обеспечены нормальными средствами защиты — якобы экраны, которые носят на лице, имеют матовые стекла. Я сам лично съездил проверил — на каждом экране есть защитная пленка и на нескольких просто забыли ее снять», — рассказал Обертас.

Другим обращением стали жалобы на то, что члены УИК «просто так ходят по домам и предлагают проголосовать». «Опросили членов УИК. Выяснилось, что они ходят по заявкам, заявки дополнительно принимают, выполняют процедуру, предусмотренную законом», — рассказал глава облизибиркома, пояснив, что эти две жалобы были наиболее заметны. Он также уточнил, что звонки, поступающие на горячую линию избиркома, «носят информационно-консультационный характер».

Отсутствие нарушений в первые дни голосования подтвердили и в Общественной палате. Только в первый день мобильные мониторинговые группы ОП посетили с проверкой более ста участков: 15 выездов по тревожным сигналам не выявили нарушений, а 19 звонков на горячую линию в большинстве своем имели консультационный характер.