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27 июня Ксения Собчак заявила, что на нее напали в женском монастыре , где она снимала фильм об отце Сергии. Журналистка выложила несколько видео и объяснила, что ее, вместе со съемочной группой, побили сотрудники обители.

Заняться расследованием нападения на телеведущую придется правоохранителям, подчеркнули в РПЦ. Именно полицейским предстоит решить, как реагировать на избиение, напомнили в церкви.

«В Среднеуральском женском монастыре находится игумен Сергий Романов, который находится под церковным судом. Он объяснений церковному суду не дает. Поэтому неудивительно, что вокруг него могут происходить самые неожиданные, в том числе насильственные вещи», — цитирует Кипшидзе радио «Говорит Москва».

В РПЦ прокомментировали инцидент с избиением журналистки Ксении Собчак в женском монастыре «Спорительница хлебов». Происшествие связано с игуменом Сергием Романовым, объяснил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви со СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В РПЦ считают, что вокруг отца Сергия могут произойти любые неожиданности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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