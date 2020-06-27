В РПЦ прокомментировали инцидент с избиением журналистки Ксении Собчак в женском монастыре «Спорительница хлебов». Происшествие связано с игуменом Сергием Романовым, объяснил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви со СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«В Среднеуральском женском монастыре находится игумен Сергий Романов, который находится под церковным судом. Он объяснений церковному суду не дает. Поэтому неудивительно, что вокруг него могут происходить самые неожиданные, в том числе насильственные вещи», — цитирует Кипшидзе радио «Говорит Москва».
Заняться расследованием нападения на телеведущую придется правоохранителям, подчеркнули в РПЦ. Именно полицейским предстоит решить, как реагировать на избиение, напомнили в церкви.
27 июня Ксения Собчак заявила, что на нее напали в женском монастыре, где она снимала фильм об отце Сергии. Журналистка выложила несколько видео и объяснила, что ее, вместе со съемочной группой, побили сотрудники обители.
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