Урны для голосования пополняются медленнее, чем хотелось бы властям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Депутаты свердловского Заксобрания, представляющие районы Екатеринбурга, не торопятся выполнять поручение фракции «Единой России» и спасать явку на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщало URA.RU, средняя явка по областному центру по итогам четырех дней голосования составила около 17%.

Больше всего провалился Орджоникидзевский район — 16,21% проголосовавших. По словам депутата Владимира Смирнова, представляющего в Заксобрании Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ №11, он активно встречался с избирателями до пандемии коронавируса и даже выпустил тиражом 500 экземпляров брошюру, в которой сравнивались старый и новый тексты Конституции. «В настоящее время живых встреч проходит не так много из-за ограничений от Роспотребнадзора. Мы продолжаем проводить консультации в общественной приемной, призываем прийти проголосовать, выразить свою гражданскую позицию. Сейчас [в существующих условиях] даже не знаю, что мы можем сделать… Попробуем пообзванивать людей. Многие даже не знают, что можно проголосовать заранее», — прокомментировал Владимир Смирнов.

Депутат от Железнодорожного избирательного округа №7 Валентин Лаппо возлагает большие надежды на улучшение погоды и увеличение количества мобильных участков для голосования во дворах. «Сегодня дождь прекратился, и мы выставили дополнительные палатки для голосования. Люди идут активней, чем вчера, когда был проливной дождь. Надеемся, что активность вырастет. Может быть, накладывает отпечаток то, что людям старше 65 лет не рекомендовано покидать помещения. Но я надеюсь, что они заявятся и проголосуют на дому или даже придут на избирательный участок. Я объезжал избирательные участки и убедился, что все меры предосторожности соблюдаются», — рассказал Валентин Лаппо. Впрочем, он добавил, что ведется дополнительная работа по привлечению избирателей «через ТСЖ и домовой актив», но оговорился, что этим занимается районная администрация. Железнодорожный район пока не сильно опережает Орджоникидзевский по явке — 16,61%.

Депутат от третьего района-аутсайдера — Чкаловского (округ №12) — Валерий Савельев, который по совместительству возглавляет местное отделение «Единой России», лишь обмолвился, что у него «большие планы», с которыми подробнее можно ознакомиться в исполкоме партячейки. Чкаловский район показал явку в 16,85%.

Депутат от Ленинского округа №9 Анатолий Марчевский заявил, что не видит проблемы. «Решающие дни будут завтра и послезавтра. Приоткрыли коронавирус, люди вышли на работу. Послезавтра будет выходной день, многие придут [на участки]. Я думаю, может не прийти только непатриот, равнодушный человек. Нет ничего хуже равнодушного человека. Голосовать нужно идти, потому что изменения социально направленные, их давно ждали», — констатировал депутат. О своем личном участии в обеспечении явки он умолчал. Впрочем, в Ленинском районе все и так неплохо, по итогам четырех дней он является лидером среди других екатеринбургских территорий. Явка здесь составила почти 21%.

Анатолий Никифоров (Верх-Исетский район) и Михаил Клименко (Кировский район) не ответили на звонок корреспондента. Явка в территориях составила 17,5% и 18,2% соответственно (Кировский занимает второе место по явке, Верх-Исетский — четвертое). На третьем месте с результатом в 18% обосновался Октябрьский район, представитель которого — Евгений Зяблицев — не состоит в «Единой России» и партийной разнарядки не получал.

Как писало URA.RU, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий на заседании фракции в региональном парламенте 29 июня рекомендовал однопартийцам активнее работать над повышением явки в Екатеринбурге. Власти ждут, что к урнам для голосования придут не менее 60% избирателей. Личное участие каждого депутата в агитации будет учитываться при составлении списков кандидатов в депутаты следующего созыва Заксобрания.