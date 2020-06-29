Полпред Цуканов назначил горожанина проверять работу своего мэра

Николай Цуканов провел прием граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Первоуральска Александр Мухин пожаловался на отсутствие тротуара на одной из улиц города во время приема граждан, который провел по поручению главы государства РФ полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Теперь местный житель лично проконтролирует возведение объекта, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

«Одним из вопросов стало обустройство одностороннего тротуара по правой стороне улицы Уральская в городе Первоуральск», — говорится в сообщении ведомства. Во время встречи Мухин подчеркнул, что раньше на этом месте был тротуар. По его словам, сейчас он тоже необходим жителям города.

Куйвашев пояснил, что тротуар, а также обустроенные остановки появятся на этом участке уже к сентябрю. Губернатор добавил, что строительные работы затянулись из-за юридических и организационных вопросов. Ход строительства поручено контролировать главе Первоуральска Игорю Кабцу. Мухин, по просьбе Цуканова, проконтролирует качество работы.