В Китае нашли новый смертельно опасный штамм гриппа

Ученые регулярно исследуют свиней для поиска новых вирусов

Китайские ученые обнаружили неизвестный до настоящего момента штамм свиного гриппа. Исследователи считают, что он может вызвать новую пандемию. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

С 2011 по 2018 год ученые взяли около 30 тысяч назальных мазков у свиней и нашли 179 вирусов, вызывающих свиной грипп. «Ученые выявили недавно появившийся штамм вируса гриппа, который несет в себе гены вируса (H1N1) pdm09. Штамм, названный G4 EA H1N1, широко распространился в популяции свиней с 2016 года», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание.

Исследователи провели также серологическое исследование населения и обнаружили, что 10,4% (35 из 338) работников ферм имели антитела к вирусу G4 EA H1N1, чаще всего их выявляли у лиц от 18 до 35 лет, уточняет агентство Nation News. Такие показатели, по словам ученых, вызывают опасения о возможном сценарии возникновения пандемии.

Ранее медики рассказывали, чем свиной грипп отличается от коронавируса. В частности, заведующий отделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын отмечал, что у коронавируса более длительный инкубационный период, передает телеканал 360.

