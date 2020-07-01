Россиян будут предупреждать о приходе коллекторов домой

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Ранее стало известно, что коллекторам запретили выносить имущество из дома должника. Они не могут изымать у должников мебель, бытовую и электронную технику, а также домашних питомцев.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев полагает, что нововвелдение лишь добавит волокиты в работу банков. Должников эта мера не дисциплинирует. он предположил, что куда эфеективней предупреждать граждан о продаже их долгов коллекторам через сайт госуслуг.

На уведомление у кредиторов есть 30 дней, сообщают РИА «Новости». Просмотреть информацию о долгах и порядке их выплате смогут только кредитор, коллектор и должник после авторизации в системе.

Кредиторы после привлечения коллекторов к взысканию долга обязаны с 1 июля размещать в реестре «Федресурс» соответствующие сведения. На этом же сайте будет указано, по какому договору будет взыскан долг и личные данные должника с указанием паспортных данных.

О визите коллекторов будут предупреждать на специальном сайте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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