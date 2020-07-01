30 июня 2020

Россиян будут предупреждать о приходе коллекторов домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, угроза, насилие, грабеж, агрессия, вышибала
О визите коллекторов будут предупреждать на специальном сайте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кредиторы после привлечения коллекторов к взысканию долга обязаны с 1 июля размещать в реестре «Федресурс» соответствующие сведения. На этом же сайте будет указано, по какому договору будет взыскан долг и личные данные должника с указанием паспортных данных.

На уведомление у кредиторов есть 30 дней, сообщают РИА «Новости». Просмотреть информацию о долгах и порядке их выплате смогут только кредитор, коллектор и должник после авторизации в системе.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев полагает, что нововвелдение лишь добавит волокиты в работу банков. Должников эта мера не дисциплинирует. он предположил, что куда эфеективней предупреждать граждан о продаже их долгов коллекторам через сайт госуслуг.

Ранее стало известно, что коллекторам запретили выносить имущество из дома должника. Они не могут изымать у должников мебель, бытовую и электронную технику, а также домашних питомцев.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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