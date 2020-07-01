Явка на голосование по Конституции достигла почти 63%

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Презентация голосования по поправкам к Конституции РФ в ЦИК. Москва, презентация, наглядная агитация, голосование, урна для голосования, поправки в конституцию
1 июля — основной день голосования Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

По состоянию на 17:00 по московскому времени явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ по всей стране составила почти 63%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

«Средняя явка по России на 17:00 составила 62,89%», — пишет РИА «Новости». К этому времени обработано уже 3,23% протоколов. По этим данным за поправки проголосовали 79,36% россиян, против — 28,60%.

Плебисцит проходит с 25 июня по 1 июля. В Конституцию РФ предложено более 200 поправок. Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, предложенные изменения являются шагом к демократизации общества, а также закрепляют социальные гарантии для населения.

Ранее в ЦИК заявили, что основную явку ждут именно в первый день июля. Подсчет голосов начнется 1 июля после 20:00 по местному времени во всех российских регионах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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