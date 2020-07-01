Явка на голосование по Конституции достигла почти 63%

По состоянию на 17:00 по московскому времени явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ по всей стране составила почти 63%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
«Средняя явка по России на 17:00 составила 62,89%», — пишет РИА «Новости». К этому времени обработано уже 3,23% протоколов. По этим данным за поправки проголосовали 79,36% россиян, против — 28,60%.
Плебисцит проходит с 25 июня по 1 июля. В Конституцию РФ предложено более 200 поправок. Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, предложенные изменения являются шагом к демократизации общества, а также закрепляют социальные гарантии для населения.
Ранее в ЦИК заявили, что основную явку ждут именно в первый день июля. Подсчет голосов начнется 1 июля после 20:00 по местному времени во всех российских регионах.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.