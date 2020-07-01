ЦИК опубликовал новые результаты по голосованию. Обработано почти 3% протоколов

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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюмень, бюллетени, голосование, голосование за конституцию
Обработано 2,68% бюллетеней Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 2,7% протоколов голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. Из них поправки поддержали более 70% человек.

«За поправки проголосовали 70,4% граждан РФ, против — 28,93%. Обработано 2,68% бюллетеней», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

Ранее в ведомстве сообщили, что, по данным 0,79% бюллетеней, за поправки проголосовали 72,92% россиян. За шесть дней средняя явка по России на голосовании составила 60%.

В Конституцию РФ предложено более 200 поправок, напоминает «Национальная служба новостей». Плебисцит проходит с 25 июня по 1 июля. Ранее в ЦИК заявили, что основную явку ждут именно в первый день июля, передает ОТР. Подсчет голосов начнется 1 июля после 20:00 по местному времени во всех российских регионах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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