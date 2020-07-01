Голосование по Конституции завершилось в большинстве регионов. ЦИК публикует явку

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Подсчёт бюллетеней голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке №1242. Екатеринбург, коиб, голосование, бюллетень, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
По данным ЦИК, после обработки почти 20% голосов за поправки проголосовали 71,99% Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

На большей части территории России, в том числе в Москве, завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Через час закроются участки в Калининграде, и представители Центризбиркома начнут подсчет голосов, говорится в сообщении ЦИК.

По данным ЦИК, общая явка на 20:00 по московскому времени составила 64,66%. По мнению главы Центризбиркома Эллы Панфиловой, это «очень достойная» цифра. После обработки 18,99% голосов за поправки в Конституцию РФ проголосовали 71,99% жителей страны.

Ранее Центризбирком опубликовал среднюю явку по состоянию на 17:00 по московскому времени. К этому времени общее количество проголосовавших достигло 63%. Подсчет голосов начнется после 20:00 по местному времени во всех регионах РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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