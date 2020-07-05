А в Казахстане ввели двухнедельный карантин Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 июля — 207-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 117-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрирован 11 453 151 случай заражения коронавирусом (+57 324). Скончались 534 930 пациентов с COVID-19 (+1 688), 6 473 736 инфицированных выздоровели (+42 057).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 937 146). На втором месте находится Бразилия (1 578 376), далее идет Россия (681 519). Потом в рейтинге расположились Индия (679 520) и Великобритания (313 483).

На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в ХМАО (+272). В Свердловской области нашли 266 инфицированных, в ЯНАО — 187, в Челябинской области — 136. В Тюменской области выявлено 83 случая, в Пермском крае — 53. Меньше всего заболевших в Курганской области (+42).

Ситуация в России

Число зараженных в России вновь начало расти. Днем ранее новых больных было меньше на 104 человека. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье равен единице. В среднем по России коэффициент в последний раз был равен единице 15 июня.

Медики, которые работают с больными коронавирусом, получат дополнительные выплаты в июле. Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что федеральное агентство по туризму готово поддержать небольшие отели вместимостью до 100 номеров. Им будут выделены средства на приобретение масок, санитайзеров и других средств защиты для сотрудников.

Ситуация в мире

В Иордании начали использование электронных браслетов для контроля за соблюдением домашнего карантина. Тестируются 500 граждан.

В Казахстане вводят карантин на две недели . Закрыты будут торгово-развлекательные центры, ночные клубы, театры, музеи, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и детские дошкольные учреждения. Кроме того, вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов объяснил дефицит медикаментов в республике. По его словам, он был вызван высоким спросом на противовирусные препараты во время пандемии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новая волна коронавируса бросает вызов системе здравоохранения страны. По его словам, ситуация экстренная. Он предположил, что будут вводиться дополнительные меры по сдерживанию пандемии.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо ушел на двухнедельный карантин в связи с коронавирусом. Вирус обнаружили у человека из его ближайшего окружения.

Прогнозы и мнения экспертов

Доктор из Великобритании Шаби Ахмад предсказал еще три волны COVID-19 . По его словам, людям нужно научиться жить вместе с вирусом.

Британские журналисты предполагают, что первая вспышка COVID-19 могла случиться в Китае в 2012 году. Тогда от генетически похожего вируса скончались три человека. Они участвовали в очистке заброшенной медной шахты от экскрементов летучих мышей. Образцы опасного возбудителя более шести лет хранились в Уханьском институте вирусологии.

Профессор кафедры «Вирусология» в МГУ Алексей Аграновский поделился мнением, что осенью люди могут начать болеть одновременно корнавирусом и ОРВИ. По его словам, такая смесь повлечет серьезные последствия для организма.

В Великобритании ученые полагают, что витамин D, который человек получает из солнечного света, может снизить риски заражения коронавирусом. Они отметили — в их исследованиях пока недостаточно данных, чтобы утверждать точно.