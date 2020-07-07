Губернатор предлагает проводить выставку в Индонезии, Египте и Узбекистане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев предложил проводить выставку «Иннопром» в других странах — для этого могут быть использованы выставочные площади в Индонезии, Египте и Узбекистане. Об этом он заявил в ходе очередной онлайн-сессии «Марафон столиц».

«Мы задумываемся о расширении нашей выставки, у нас есть идеи проводить „Иннопром“ один раз в России, один раз в Индонезии, Египте и Узбекистане. Это даст еще больше возможностей для привлечения партнеров к глобальной площадке», — подчеркнул Куйвашев.

Глава региона не уточнил, тогда пройдут эти выставки, но подчеркнул, что ждет гостей на свердловский выставке в 2021 году. «Мы недавно открыли [в Екатеринбурге] летние веранды — так сейчас туда записаться невозможно. Уверен, так же люди соскучились по Иннопрому», — резюмировал Куйвашев.

Международный промышленый марафон Innoprom проходит 7 июля, в мероприятии принимают участие, в том числе, глава минпромторга РФ Денис Мантуров, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, Председатель Совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский, Президент РСПП Александр Шохин.