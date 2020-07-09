Сейчас коммунист Андрей Пирожков пытается доказать законность получения военного билета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В декларации о доходах депутата гордумы Екатеринбурга от КПРФ Андрея Пирожкова за 2019 год (сданной им в апреле) нашли нарушения, сообщил источник URA.RU в городской прокуратуре. Соответствующий запрос на пояснения, основанный на заявлении жителя Екатеринбурга, надзорный орган уже направил в гордуму, уточнил собеседник агентства. При этом инсайдеры, знакомые с ходом разбирательства, обращают внимание на странные детали.

«В обращении гражданина идет речь о том, что Пирожков предоставил неполную информацию по конкретным разделам, которых нет в общем доступе — они имеются лишь у областного департамента по противодействию коррупции (куда все депутаты сдают декларации — прим. ред.). Тем не менее, мы обязаны были среагировать и направили запрос на уточнение данных о доходах Пирожкова в гордуму», — объяснил источник в прокуратуре.

По словам другого инсайдера, претензия к Пирожкову может быть связана с тем, что он не до конца прописал свой доход. Представитель областной прокуратуры Марина Канатова воздержалась от комментариев по вопросу. Сам Пирожков в разговоре с корреспондентом отметил, что знает о претензии к его декларации и уже предоставил уточняющие сведения.

«Речь идет о том, что я не в полном объеме указал в доходах компенсации, полученные мной за осуществление депутатской деятельности (около 50 тысяч рублей в месяц — прим. URA.RU). Поскольку я не имел официального источника доходов в 2019 году (так как занимаюсь частной юридической практикой), и, как в 2018-м, получал лишь компенсации, я просто — без всякого умысла — скопировал информацию из предыдущей декларации», — объяснил Пирожков.

Обращение в прокуратуру он связал с политической кампанией против него: в прошлом году депутат поссорился с руководством свердловского отделения КПРФ, а также постоянно критикует городские власти. Ранее стало известно, что надзорное ведомство опротестовало решение призывной комиссии, на основании которого Пирожков в 2018 году получил военный билет. Теперь депутат повторно проходит медицинское освидетельствование, чтобы доказать законность признания его негодным к воинской службе.

Согласно декларации, опубликованной на сайте гордумы, по доходам за 2019 год Пирожков занял последнее место среди депутатов со 172,5 тысячи рублей.