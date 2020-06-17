Андрей Пирожков получил военный билет два года назад Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перед заседанием комиссии гордумы Екатеринбурга по образованию депутату от КПРФ Андрею Пирожкову вручили повестку в военкомат. Как заявил на заседании сам Пирожков, военный билет он получил два года назад на законных основаниях. По словам депутата, его пытаются обвинить в незаконном уклонении от воинской службы и это является политической акцией.

Выступая перед коллегами, Пирожков вспомнил, что впервые вопрос с его призывом в армию был поднят в 2018 году, когда в гордуме обсуждалось повышение зарплаты главы города Александра Высокинского. Второй раз, как отметил Пирожков, эта тема возникла, когда он голосовал против строительства храма Святой Екатерины.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос о принятии [ежегодного] отчета [мэра]. И за дверями снова стоят представители прокуратуры, областного и районного военкоматов и снова пытаются рассказать мне о том, что я якобы уклонился от воинской службы. Я напрямую это связываю с моей позицией», — заявил депутат, отказавшись обвинять конкретных чиновников.

В разговоре с URA.RU Пирожков обратил внимание, что в повестке говорится о «прохождении мероприятий, связанных с призывом» на службу. «Но я уже давно — два года — не являюсь призывником, у меня есть военный билет, выданный этими же людьми. Я зачислен в запас вооруженных сил», — объяснил он. В пятницу, 19 июня Пирожков намерен пойти в военкомат со всеми документами. В заключение он заявил, что таким образом люди, принимающие решения, подставляют Высокинского, которому 23 июня предстоит представить думе отчет о своей работе в 2019 году.

Фото предоставлено Андреем Пирожковым