Решение о вручении Андрею Пирожкову военного билета опротестовала прокуратура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков отказался подписывать повестку в военкомат на 3 июля, и теперь ему грозит уголовная или административная ответственность за уклонение от призыва на воинскую службу. Как рассказал URA.RU сам Пирожков, постановление областной призывной комиссии об освобождении его от призыва было оспорено свердловской прокуратурой.

«Выяснилось, что в областную призывную комиссию поступил протест прокурора области с грифом „для служебного пользования“, и на основании этого было отменено решение о зачислении меня в запас. Дальше мне сказали получить повестку на 3 июля и идти по врачам, но я не стал подписывать и попросил выслать мне решение о возобновлении призывных мероприятий в отношении меня», — сказал Пирожков.

При этом он отмечает, что намерен доказывать незаконность принятого призывной комиссией решения. В областном и районном военкоматах не стали отвечать на вопросы корреспондента по теме.

Представитель областной прокуратуры подтвердила URA.RU, что надзорное ведомство опротестовало решение призывной комиссии, на основании которого Пирожков в 2018 году получил военный билет. «Были выявлены нарушения законодательства о воинской службе. Прокуратурой области в адрес председателя областной призывной комиссии был внесен протест. По результатам его рассмотрения комиссия отменила противоречащее закону решение о зачислении Пирожкова в запас», — объяснили в ведомстве.

По мнению Пирожкова, инициатором его призыва в армию является администрация города, якобы пытающаяся оказать давление на депутата в преддверии отчета мэра Екатеринбурга Александра Высокинского перед городской думой. Впрочем, в прокуратуре отвергли эту версию, заявив, что речь идет о простом устранении нарушений закона.