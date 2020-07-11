Больше всего новых случаев зафиксировано в краевой столице Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 57 новых заболевших. Общее число заразившихся COVID-19 в регионе выросло до 4282. Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства.

«В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении. Суточный прирост составил 1,3%. URA.RU публикует карту распространения заболевания по районам Пермского края.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 16. Всего с начала эпидемии в регионе вылечились от коронавируса 3322 человека.

Скончались за сутки шесть человек, из них один — от коронавируса, еще пять — от сопутствующих заболеваний. Общее число жертв достигло 147.

Ограничительные меры в Пермском крае действуют до 14 июля. Для пермяков старше 65 лет карантин продлен до 26 июля.