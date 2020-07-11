У испытателей вакцины серьезных последствий не наблюдалось Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил директор научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко.

«Все [добровольцы] переживают [вакцинацию] по-разному, но в целом настроение хорошее, люди позитивные», — рассказал Сергей Семитко. Отмечается, что у пациентов незначительно поднялась температура, было общее недомогание, но серьезных последствий не наблюдалось.

Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают клинические испытания российской вакцины от COVID-19. Специалисты говорят, что у добровольцев формируется иммунитет. В клинических исследованиях принимают участие 38 добровольцев.

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